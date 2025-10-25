Bilecik'in Osmaneli ilçesinde meydana gelen sel sonucu taş ve toprak ile kaplanmasıyla sürücülerin zor anlar yaşadığı D650 karayolunda temizlik çalışması yapıldı.

Meteorolojinin tahmin ettiği üzere Osmaneli ilçesinde sabah saatleri itibariyle şiddetli yağış etkili oldu. Yağışın ardından ormandan gelen sel sebebiyle D650 karayolu taş ve toprak ile kaplandı.

İçmeler mevkinden Sakarya istikametine giden sürücüler, yolun durumu sebebiyle zor anlar yaşadı. Vatandaşların konuyla ilgili 112 Acil Servis'e ihbarda bulunması üzerine karayolları ve belediye ekiplerince çalışma başlatıldı. Çalışmalar sırasında yol bazen tamamen trafiğe kapatılırken, bazen de tek şeritten kontrollü olarak verildi. Ekiplerin hummalı çalışmaları sonucunda yolun temizlenerek trafiğe açıldığı belirtildi.