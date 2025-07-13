Osmaneli’de siyasi partilerden ortak aşure ikramı

Kaynak: Haber Merkezi
Osmaneli’de siyasi partilerden ortak aşure ikramı

Osmaneli’de 7 siyasi parti bir araya gelerek Teyyare Meydanı’nda vatandaşlara aşure ikramında bulundu.

SERHAT KAYA – BİLECİK / YENİÇAĞ

Osmaneli’de 7 siyasi parti bir araya gelerek Teyyare Meydanı’nda vatandaşlara aşure ikramında bulundu.

Anahtar Parti, İYİ Parti, Cumhuriyet Halk Partisi, Yeniden Refah Partisi, DEVA Partisi, Osmanlı Ocakları ve Saadet Partisi tarafından organize edilen etkinlikte vatandaşlara aşure ikram edildi.

Osmaneli Belediye Başkanı Bekir Torun ve Başkan Yardımcısı Cemil Özkahya da Aşure Ayı vesilesiyle Teyyare Meydanı’nda düzenlenen ortak aşure dağıtım programına katıldı.

Belediye Başkanı Bekir Torun aşure ikramı sonrası yaptığı açıklamada, ”Katılım sağlayan tüm siyasi partilere ve hemşehrilerimize teşekkür ederiz.” dedi.

Son Haberler
Samsun'un Çarşamba İlçesi birinci Akçakoca ikinci sırada
Samsun'un Çarşamba İlçesi birinci Akçakoca ikinci sırada
Liseye veda gecesi kâbusa döndü
Liseye veda gecesi kâbusa döndü
Kumru Yayla Şenliği coşkuyla tamamlandı
Kumru Yayla Şenliği coşkuyla tamamlandı
İspanya sele esir oldu: Uçak seferleri iptal, iki kişi kayıp
İspanya sele esir oldu: Uçak seferleri iptal, iki kişi kayıp
Kedi kurtarma operasyonu derede bitti
Kedi kurtarma operasyonu derede bitti