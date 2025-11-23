YENİÇAĞ - Bilecik / Serhat Kaya

Bilecik’in Osmaneli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşlardan gelen şikâyetler üzerine ilçe genelinde gerçekleştirdikleri denetimler sırasında dilencilik yapan bir şahsı yakaladı

Üzerinden yüklü miktarda para çıkan şahıs hakkında Kabahatler Kanunu’nun 33/1 maddesi gereği idari para cezası uygulanarak toplanan paraya el konuldu.

Osmaneli Belediye Başkanı Bekir Torun, "Osmaneli Belediyesi olarak; halkımızın huzurunu bozan, haksız kazanç elde eden, sosyal yardımların suistimal edilmesine neden olan dilencilik faaliyetlerine karşı denetimlerimiz kararlılıkla devam edecektir. Destek ve duyarlılıkları için kıymetli hemşehrilerimize teşekkür ederiz." dedi.