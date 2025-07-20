Osmaneli'nde ikinci su hattı için geri sayım başladı

Kaynak: İHA
Osmaneli'nde ikinci su hattı için geri sayım başladı

Osmaneli Belediye Başkanı Bekir Torun'un öncülüğünde başlatılan ikinci su hattının inşasına da resmen başlandı.

Osmaneli Belediyesi, ilçede yaşayan vatandaşların daha kaliteli ve sağlıklı içme suyuna ulaşması amacıyla altyapı çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Proje ile ilçedeki tüm hanelere daha temiz, içilebilir ve sürdürülebilir içme suyu sağlanması hedefleniyor. Çalışmalar çerçevesinde su iletim kapasitesinin artırılması ve altyapının modernize edilmesi amaçlanıyor. Başkan Torun konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Sağlıklı altyapı, sağlıklı gelecek demektir. Halkımıza daha kaliteli hizmet sunabilmek adına su altyapımızı güçlendiriyoruz. İlk hattımızı tamamlamıştık, şimdi ikinci hattımızın yapımına başladık. Osmaneli'miz için hayırlı olsun" dedi.

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