Osmaneli'nde kaymakama veda yemeği

Osmaneli ilçesinde görev değişikliği nedeniyle ayrılacak olan İlçe Kaymakamı Yüksel Ünal onuruna bir veda yemeği düzenlendi. Yemeğe, Osmaneli Belediye Başkanı Bekir Torun'un ev sahipliğinde, Cumhuriyet Savcıları İsmail Küçükdağ ve İlyas Öner, İlçe Emniyet Müdürü Zafer Şenocak, Jandarma Komutanı Üsteğmen Mustafa Güzel, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri, mahalle ve köy muhtarları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Veda yemeğinde konuşan Belediye Başkanı Bekir Torun, "Kaymakamımız ile çalışmaktan mutluluk duyduk. İlçemize yapmış olduğu hizmetlerden dolayı kendisine teşekkür ederim" diyerek, Yüksel Ünal'a olan minnettarlığını dile getirdi.

Kaymakam Yüksel Ünal da, Osmaneli'de geçirdiği süre zarfında yerel halkla olan ilişkilerinden duyduğu memnuniyeti ifade ederek, Osmanelilerden helallik istedi. Veda yemeği sonunda Kaymakam Ünal’a plaket ve çeşitli hediyeler takdim edildi.