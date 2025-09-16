Osmaneli’nin coğrafi işaretli lezzetleri raflarda

YENİÇAĞ - Bilecik / Serhat Kaya

Bilecik’in Osmaneli İlçesinin coğrafi işaret tescilli ve yöresel ürün envanter listesinde yer alan Osmaneli Ayva Lokumu ve Nar Lokumu, büyük marketlerde satışa sunulacak.

Osmaneli Belediyesinin temsilcileriyle imzalanan alım sözleşmesiyle birlikte, Osmaneli’nin eşsiz tatları ulusal ölçekte tüketicilerle buluşacak.

Osmaneli Belediye Başkanı Bekir Torun Migros ile imzalanan sözleşmenin ardından yaptığı açıklamada, “Hem ekonomimize hem de ilçemizin tanıtımına büyük katkı sağlayacak bu adım, Osmaneli markasının değerini daha da yükseltecek.” dedi.

