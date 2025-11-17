YENİÇAĞ - Bilecik / Serhat Kaya

Bu yıl Osmanelispor'un kuruluşunun 80. yılı olması nedeni ile 80. yıla özel sezon açılış töreni gerçekleştirildi.

Osmaneli ilçe stadında gerçekleşen sezon açılış töreni öncesi saygı duruşu gerçekleştirildi ve İstiklal Marşı okundu.

Konuşmaların ardından branş hocalarına plaket ve takımın emektarlarına forma takdim edildi.

Programın devamında dualarla kurban kesildi ve sezon açılışı gerçekleştirildi.

Program veteranların gösteri maçı ve Osmanelispor ve Gülümbespor arasında oynan hazırlık maçı ile son buldu.

Osmaneli Belediye Başkanı Bekir Torun da sezon açılışına katılarak, "Sporun birleştirici gücüne inanıyor, gençlerimizin her zaman yanında olmaya devam ediyoruz." dedi.