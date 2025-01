Osmangazi Belediye Başkanı Aydın’ın mahalle ziyaretleri sürüyor

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, mahalle ziyaretleri ile vatandaşlar ve esnaf ile bir araya gelmeye devam ediyor. Başkan Aydın’ın mahalle ziyaretlerindeki son adresi Sakarya, Ulu ve Hacı İlyas mahalleleri oldu. Aydın, muhtarlık ziyareti ile başladığı ziyarette esnaf ve vatandaşların talep, öneri ve şikayetleri not aldı.

İhtiyaç duyulan her alanda vatandaşların yanında olmaya devam edeceklerini dile getiren Başkan Aydın, mahallelerdeki sıkıntıların çözülmesi için gerekli çalışmaları başlattı. Başkan Aydın, mahalle ziyaretlerinin ardından yaptığı açıklamada, “Osmangazimizin her mahallesi, her sokağı çok değerli ama Sakarya Mahallesi’nin yeri bir başka benim için. Bugün Sakarya, Ulu ve Hacı İlyas Mahalleleri’nde komşularımızla bir araya gelerek hasret giderdik. Sohbetler ederek ihtiyaçlar ve beklentiler üzerine fikir alışverişinde bulunduk. Komşularımızla daha sık bir araya gelmek, onların taleplerini dinlemek ve birlikte çözüm üretmek benim için çok kıymetli. Samimi sohbetleri ve içten karşılamaları için mahalle sakinlerimize, ayrıca Sakarya Mahalle Muhtarı Nusret Aydın’a, Ulu Mahalle Muhtarı Sezen Fidan’a ve Hacı İlyas Mahalle Muhtarı Gökhan Duran’a teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.