Osmangazi Belediyesi, bu yıl ilk kez düzenleyeceği "Osmangazi Kitap Fuarı" ile Bursa’nın kültür ve edebiyat yaşamına yeni bir soluk getirecek. Yayıncılar Kooperatifi (YAYKOOP) iş birliğiyle gerçekleştirilecek fuar, "Edebiyatın Kalbi, Osmangazi" sloganıyla 1–9 Kasım günleri arasında Osmangazi Meydanı’nda kitapseverlerle buluşacak.

Osmangazi Belediyesi ve Yayıncılar Kooperatifi iş birliğiyle hazırlanan fuar, "Edebiyatın Kalbi, Osmangazi" sloganıyla 1 Kasım Cumartesi günü kapılarını açıyor. Dokuz gün sürecek fuar; yazarları, yayınevlerini, okurları, müziği, sözü ve düşünceyi bir araya getirecek. Söyleşilerden imza günlerine, müzikli etkinliklerden atölyelere, çocuk programlarından edebiyat tartışmalarına kadar birçok farklı içerik, dokuz gün boyunca Bursa’yı edebiyat atmosferine taşıyacak.



Fuar, 1 Kasım Cumartesi günü Tuna Kiremitçi’nin müzikli söyleşisiyle başlayacak ve Saygı Öztürk’ün imza töreniyle devam edecek. Aynı gün Sinan Meydan "Atatürk’ü Anlamak", Nermin Bezmen "Romancının Düşleri ve Gerçekleri", Serhan Asker "Deprem ve Yaşananlar" temalı konuşmalar gerçekleştirecek. Fuarın ikinci günü olan 2 Kasım Pazar günü, Murat Menteş "Roman Kanunları", Gaye Boralıoğlu "Edebiyat ve Hakikat", Çiğdem Toker ile Filiz Gazi "Bir Türkiye Panaroması"; 3 Kasım Pazartesi günü Ekrem Hayri Peker de "Tarihin Aynasında Bursa" konularına değinecek. Erdem Seçmen "Kendi Öykülerini Yaz", Melisa Kesmez "Çiçeklenmeler: Bir Büyüme Hikayesi", Osman Çaklı ve Sadık Güleç "Yeni Nesil Çeteler: İki Gazeteci Anlatıyor" söyleşileri 4 Kasım Salı günü katılımcılarla buluşacak.



