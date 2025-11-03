"Edebiyatın Kalbi, Osmangazi" sloganıyla kitapseverleri buluşturan fuar, sevilen yazar ve gazetecileri konuk etti.Osmangazi Meydanı’ndaki fuarın ikinci gününe, Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Esendemir ile CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal’ın yanı sıra vatandaşlar katıldı.
Fuarın ilk oturumunda Meltem Ulu, "Sözlü Tarih" söyleşisiyle okurları geçmişin izinde yolculuğa çıkarırken; Mustafa Kara, "İnsan, Kitap ve Kültür" konuşmasıyla kitabın kültürel kimliğe etkisini örneklerle anlattı.Saygı Öztürk’ün imza günüyle süren programda Murat Menteş, "Roman Kanunları" söyleşisiyle dinleyicileri büyüledi.
Gaye Boralıoğlu, "Edebiyat ve Hakikat" başlığıyla kelimelerin ardındaki gerçeği aydınlattı. Çiğdem Toker ve Filiz Gazi, "Bir Türkiye Panaroması" temasıyla ülkenin meselelerini sanat penceresinden tartıştı.
Nagihan Şanlı’nın "Esma’nın Sırrı, Niyetin Gücü" konuşması içsel uyanış sağlarken, Soner Yağışan "Sözden Satıra: Günümüz Edebiyatında Yaratımın İzleri" söyleşisiyle programı noktaladı.Osmangazi Kitap Fuarı, 9 Kasım 2025’e dek 80’den fazla yayınevi, 156 marka, 60 yazar ve 40 söyleşiyle 10.00-20.00 saatleri arasında kitapseverleri bekliyor.