Osmangazi Köprüsü adeta kara delik gibi yutuyor! Günlük 2,2 milyon dolar garanti

Birçok tartışmalara neden olan Yap-İşlet-Devret modelli yapıların garanti kapsamında aldıkları ödemeler, gündeme gelmeye devam ediyor.

Osmangazi Köprüsü'nü inşa eden şirketin günlük aldığı ödeme dudak uçuklattı.

15,5 MİLYAR DOLARLIK DEVASA ÖDEME

BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre projeyi inşa eden şirketin kasasına günde 2,2 milyon dolar garanti ödemesi girdiği, sözleşme sonuna kadar ise şirkete 15,5 milyar dolar ödeme yapılacağı aktarıldı.

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun ihalesini 9 Nisan 2009'da Nurol-Özaltın-Makyol-Astaldi-Yüksel-Göçay Grubu'nun oluşturduğu Otoyol Yatırım ve İşletme A.Ş’ye verilmişti. O dönem dolar kuru ise 1,57 TL idi.

15 YILLIK İŞLETME SÜRESİ

Konsorsiyuma, yapım ve işletim için 22 yıl 7 ay süre verildi. Toplam sürenin 7 yılının yapım, 15 yıl 7 ayının ise işletmeden oluştuğu kaydedildi.

Sözleşme kapsamında, projeye yönelik Hazine garantisi, 15 Mart 2013 tarihinde başladı. Sözleşmeye göre, Osmangazi Köprüsü için şirkete verilen garanti tutarı, araç başına 35 dolar, günlük 40 bin araç geçişi olarak sıralandı.

ABD’de gerçekleşecek enflasyon oranına endeksli ilan garanti tutarı, Haziran 2025 itibarıyla ise 55 dolara yükseldi.