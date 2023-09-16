Osmangazi Köprüsü’nde gizemli olay. 10’dan fazla aracın tekeri aynı anda patladı

Osmangazi Köprüsü’nde seyir halindeki 10’dan fazla aracın aynı anda tekerleri patladı.

KAYNAK: İHA
Osmangazi Köprüsü’nde gizemli olay. 10’dan fazla aracın tekeri aynı anda patladı

Osmangazi Köprüsü geçişinde Bursa'dan İstanbul istikametinde seyir halinde olan 10'dan fazla aracın lastiği eş zamanlı olarak patladı.

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Araçlardan bazılarının lastikleri emniyet şeridinde değiştirilirken, bazı sürücüler lastikçiye kadar gitmeyi tercih etti.

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Diğer sürücüler ise tedirgin şekilde ilerlerken Orhangazili bir sürücü o anları kamerayla kayıt aldı.

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Birçok aracın lastiklerinin patlamasına neden olan olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Tüm lastiği patlayan araçların aynı noktadan geçiş yaptığı değerlendiriliyor.

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