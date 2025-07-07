Osmangazi Köprüsü'nde iki aracın lastikleri peş peşe patladı

Kaynak: İHA
Osmangazi Köprüsü'nde iki aracın lastikleri peş peşe patladı

Osmangazi Köprüsü'nde peş peşe giden iki aracın lastikleri patladı.


Alınan bilgiye göre, Osmangazi Köprüsü'nde seyir eden 34 GSZ 257 plakalı otomobil ve peşinden gelen 16 BIC 588 plakalı minibüsün arka sol lastikleri peş peşe patladı. Sürücüler, araçlarını emniyet şeridine çekerek yardım bekledi. Köprüden aynı noktadan geçerken patlayan lastikler ise parçalanarak kullanılmaz hale geldi.

DAHA ÖNCE DE ARAÇ LASTİKLERİ PATLAMIŞTI


Öte yandan, Osmangazi Köprüsü'nden geçiş yapan çok sayıda araç sürücüsünün de aynı sıkıntıyı yaşadığı öğrenildi. 2023 yılı Eylül ayında ise peş peşe 10 araç köprüden geçerken lastikleri patlamıştı.

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