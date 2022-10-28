29 Ekim 2022 Cumartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Osmangazi Köprüsü'nde seyir halinde olan TIR alev topuna döndü

Osmangazi Köprüsü'nde seyir halinde olan TIR alev topuna döndü

Yalova'da, Osmangazi Köprüsü'nde seyir halinde olan mobilya yüklü TIR'ın dorsesinden yangın çıktı. Alev topuna dönen dorse itfaiye ekiplerince söndürülürken, olay anı cep telefonu kamerası ile kaydedildi. 

Haber Giriş: 28 Ekim 2022 Cuma - 23:33
Takip Et

Osmangazi Köprüsü'nde seyir halinde olan TIR alev topuna döndü

Osmangazi Köprüsü'nde seyir halinde olan TIR alev topuna döndü
+
Aa
-

(DHA) - Olay, saat 21.00 sıralarında Gebze- Orhangazi- İzmir Otoyolu, Osmangazi Köprüsü’nde geldi. Altınova’dan Kocaeli istikametine seyir halinde olan yabancı uyruklu sürücü M.L. (47) yönetimindeki A798AP177 yabancı plakalı mobilya yüklü TIR’ın, dorse kısmından duman çıkmaya başladı.

Dumanı fark eden sürücü M.L., aracın çekici kısmını dorseden ayırıp, motor kısmının yanmasını önledi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Mobilyaların tutuşmasıyla dorse alev topuna dönerken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahalede bulundu. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, TIR’ın dorse kısmı kullanılmaz hale geldi.

Öte yandan TIR'ın dorsesinin alev topuna döndüğü anlar, cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

 

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿AKP’li vekilden flaş iddia: Saray’dan para alıp parti kuran kim?
1
﻿AKP’li vekilden flaş iddia: Saray’dan para alıp parti kuran kim?
﻿AKP’li vekilden flaş iddia: Saray’dan para alıp parti kuran kim?
﻿Son anket AKP ve MHP'de deprem etkisi yaratacak
2
﻿Son anket AKP ve MHP'de deprem etkisi yaratacak
﻿Son anket AKP ve MHP'de deprem etkisi yaratacak
﻿Emekli ve memur zammında oranlar değişti. 20 Milyon kişi merakla bekliyor
3
﻿Emekli ve memur zammında oranlar değişti. 20 Milyon kişi merakla bekliyor
﻿Emekli ve memur zammında oranlar değişti. 20 Milyon kişi merakla bekliyor
﻿Anket sonuçları açıklandı: İşte Türkiye'nin en başarılı büyükşehir belediye başkanı
4
﻿Anket sonuçları açıklandı: İşte Türkiye'nin en başarılı büyükşehir belediye başkanı
﻿Anket sonuçları açıklandı: İşte Türkiye'nin en başarılı büyükşehir belediye başkanı
﻿AKP'li isim partisinden istifa edip CHP’ye katıldı
5
﻿AKP'li isim partisinden istifa edip CHP’ye katıldı
﻿AKP'li isim partisinden istifa edip CHP’ye katıldı
﻿Ödemelerin hesaba yatacağı tarih belli oldu. Üç yıllık peşin olarak ödenecek. Tüm emeklileri ilgilendiriyor
6
﻿Ödemelerin hesaba yatacağı tarih belli oldu. Üç yıllık peşin olarak ödenecek. Tüm emeklileri ilgilendiriyor
﻿Ödemelerin hesaba yatacağı tarih belli oldu. Üç yıllık peşin olarak ödenecek. Tüm emeklileri ilgilendiriyor
﻿Altılı masanın adayı nasıl belirleyeceği belli oldu. Herkes Kılıçdaroğlu aday olacak diye bekliyordu
7
﻿Altılı masanın adayı nasıl belirleyeceği belli oldu. Herkes Kılıçdaroğlu aday olacak diye bekliyordu
﻿Altılı masanın adayı nasıl belirleyeceği belli oldu. Herkes Kılıçdaroğlu aday olacak diye bekliyordu
﻿İbrahim Kalın, Birleşik Krallık Ulusal Güvenlik Danışmanı ile görüştü
﻿İbrahim Kalın, Birleşik Krallık Ulusal Güvenlik Danışmanı ile görüştü
﻿İbrahim Kalın, Birleşik Krallık Ulusal Güvenlik Danışmanı ile görüştü
﻿Beşiktaş'ta Şenol Güneş sahaya indi
﻿Beşiktaş'ta Şenol Güneş sahaya indi
﻿Beşiktaş'ta Şenol Güneş sahaya indi
﻿Bağdat Caddesi yarın trafiğe kapatılacak
﻿Bağdat Caddesi yarın trafiğe kapatılacak
﻿Bağdat Caddesi yarın trafiğe kapatılacak
﻿Denizi siyaha bürüyen gemiye rekor ceza 
﻿Denizi siyaha bürüyen gemiye rekor ceza 
﻿Denizi siyaha bürüyen gemiye rekor ceza 
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.