Osmangazi Köprüsü’nde yaşanan gizemli olayın sebebi ortaya çıktı. 10 aracın lastikleri aynı anda patlamıştı

Olayın nedeni ise bir tırdan düşen demir parçaları olduğu ortaya çıktı. Polis ekipleri, tır sürücüsüne ceza kesti.

Demir Parçaları Yola Saçıldı

Osmangazi Köprüsü’nde 14 Eylül Perşembe günü akşam saatlerinde, kameralara yansıyan bir olay meydana geldi. Köprüden geçiş yapan bazı araçların lastikleri, bir anda patlayarak yol kenarında durdu. Polis ekipleri, bölgeye giderek sürücülere yardım etti ve tutanak tuttu.

Tır Sürücüsüne Ceza Kesildi

Polis ekipleri, geriye dönük köprü kamera görüntülerini inceledi. Görüntülerde, bir tırdan yola demir parçalarının düştüğü ve bu parçaların araçların lastiklerine zarar verdiği görüldü. Polis ekipleri, tırın plakasını tespit ederek sürücüsünü buldu. Sürücüye “trafiği tehlikeye düşürmekten” ve “uygunsuz yük taşımaktan” ceza uygulandı.

Yaralanan Olmadı

Olayda yaralanan olmadığı, trafik akışının kontrollü sağlandığı bildirildi. Osmangazi Köprüsü’nden geçen bir vatandaşın çektiği video da sosyal medyada paylaşıldı. Videoda, köprü üzerinde peş peşe bekleyen araçlar görülüyor.