Osmangazi’de Balkan rüzgarı esti

Bursa'nın Osmangazi Belediyesi, düzenlediği Balkan Rüzgarı konseri ile Osmangazi'de yaşayan vatandaşlara müzik dolu bir gece yaşattı.

Gerçekleştirdiği kültür-sanat faaliyetleriyle vatandaşların ruhunu doyuran etkinliklere imza atan Osmangazi Belediyesi, yaza veda konseri düzenledi.

Ziraat Parkı'nda düzenlenen Balkan Rüzgarı konserinde, Balkanların en sevilen şarkıları hep bir ağızdan söylendi. Osmangazi Dünya Müzikleri Orkestrası tarafından çalınan şarkılar, Hatice Çiçek, Saynur Eren Süleymanoğlu ve Menteşeli Cengiz tarafından seslendirildi. Konsere katılan vatandaşlar, söylenen şarkılara hep bir ağızdan eşlik etti. Söylenen şarkılara dans gösterileri ile eşlik eden Osmangazi Halk Dansları Topluluğu da, geceye renk kattı. Osmangazili yurttaşların yoğun ilgi gösterdiği konsere, Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Esendemir ve belediye meclis üyeleri de katıldı.

Gecenin sonunda Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Esendemir, Osmangazi Dünya Müzikleri Orkestrası üyelerine ve gecede sahne alan sanatçılara çiçek takdim etti.