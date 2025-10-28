Osmangazi Belediyesi’nin merkeze uzak mahallerdeki çocukları kitap ile buluşturmak amacıyla hayata geçirdiği Gezici Kütüphane,kısa sürede okuyucuların gözdesi oldu.

Türkiye Cumhuriyeti’nin 102’nci kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında birbirinden renkli organizasyonlara imza atan Osmangazi Belediyesi, Atıcılar, Gülbahçe ve Yeşilova mahallelerini ziyaret eden kütüphane aracı ile miniklere hem eğlenceli hem de öğretici bir ortam sundu.

Bayrak yapma etkinliğinin yanı sıra kütüphanedeki kitapları inceleyen çocuklar, Cumhuriyet coşkusunu bilgiyle harmanlayan bu anlamlı projeyle unutulmaz bir gün geçirme fırsatı buldu.



Etkinlikten duyduğu memnuniyeti dile getiren Yeşilova Mahalle Muhtarı Özlem Usta, "Bugün, burada çocuklarımız için gerçekten çok güzel, dolu dolu bir etkinlik düzenlendi. Bayrak aktiviteleri yapıldı. Aynı zamanda kitaplar hediye edilerek, balonlar dağıtıldı. Çocukların gözlerindeki mutluluk, bizim en büyük ödülümüz.

Tek amacımız onların yüzündeki tebessümü görebilmek. Çocuklarımıza Cumhuriyet coşkusunu yaşattığı ve Cumhuriyet’in önemini bir kez daha hatırlattığı için Osmangazi Belediye Başkanımız Erkan Aydın’a teşekkür ediyorum" diye konuştu.