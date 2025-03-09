Osmangazi’de iftar sofraları dolup taşıyor

Kaynak: İHA
Osmangazi’de iftar sofraları dolup taşıyor

Ramazan ayının huzuru ve bereketi, Osmangazi Belediyesi'nin ilçenin yedi farklı noktasında kurduğu iftar sofralarında yaşanıyor. İftar noktalarında her akşam 2 bin 700 ilçe sakini, aynı sofrayı paylaşmanın mutluluğuna ortak oluyor.

Osmangazi Meydanı Kent Lokantası, Soğanlı Kültür Merkezi, Demirtaş Kültür Merkezi, Bağlarbaşı Taziye Evi, Eskici Mehmed Dede Aşevi, Somuncu Baba Evi ve Sakarya Kimsesizler Evi'nde kurulan iftar sofraları, her akşam Ramazan'ın manevi güzelliklerini büyük bir aile sofrasında yaşamak isteyen vatandaşlarla dolup taşıyor.

2 BİN 700 KİŞİYE İFTAR

İftar yapmak için ailece ve komşularıyla gelen ilçe sakinleri, aynı yemeğin yanı sıra kardeşlik ve huzuru paylaşıyor. Ramazan ayının manevi atmosferinde kurulan gönül sofralarında, vatandaşlara özenle hazırlanan yemekler ikram ediliyor. Vatandaşlar, birlik ve beraberlik içinde oruçlarını açmanın huzurunu yaşarken, Ramazan'ın paylaşma ve kardeşlik ruhu da en güzel şekilde hissediliyor. Osmangazi Belediyesi, kurduğu iftar sofralarında Ramazan ayının her günü 2 bin 700 kişiye iftar vermeyi sürdürecek.

RAMAZAN ŞENLİKLERİNE BÜYÜK İLGİ

Osmangazi Belediyesi tarafından Osmangazi Meydanı, Demirtaş Meydanı ve Bağlarbaşı Meydanı'nda kurulan Ramazan Şenliği alanları, Ramazan ayının ruhunu Bursalılara yeniden yaşatıyor. Ramazan'ın ruhuna uygun etkinlikleri yaşamak isteyenler Ramazan Şenliği alanlarına akın ediyorlar. İftar sonrası çocuklar için sihirbaz gösterisi ve Karagöz-Hacivat gölge oyununun yanı sıra hikayeler, oyunlar, yarışmalar ve çeşitli gösteriler düzenlenen Ramazan Şenliği alanları, kurulan stantlar, kültürel ve sanatsal etkinlikler ile Osmangazililere unutulmaz Ramazan akşamları yaşatıyor.

Osmangazi’de iftar sofraları dolup taşıyor

Osmangazi’de iftar sofraları dolup taşıyor

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