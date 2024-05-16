Osmaniye Kadirli'de sağanak ve dolu yağışı hayatı felç etti

İlçede bazı dereler taşarken, ağaçlar devrildi ve tarım arazileri zarar gördü.

Saat 16.30 sıralarında başlayan sağanak ve dolu yağışı ile birlikte esen fırtına, Kadirli'de hayatı durma noktasına getirdi.

Karakütük ve Şabaplı köylerinde derelerin taşması sonucu köprülerde hasar meydana geldi. Heyelan sebebiyle yola devrilen kayalar ulaşımı engelledi.

Fırtına nedeniyle ilçede birçok ağaç devrilirken, Kızyusuflu ve Yukarıçiyanlı köylerinde dolu yağışı ekili tarım arazileri ve meyve bahçelerine zarar verdi.

Belediye ve özel idareye bağlı ekipler, yaşanan olumsuzlukları gidermek için yoğun bir çalışma başlattı.