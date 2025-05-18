Osmaniye korku dolu anlar: Çocuk parmaklıklara sıkıştı

Düzenleme: Kaynak: İHA

Osmaniye Kadirli’de oyun oynarken başı pencere demir parmaklığına sıkışan çocuk, ailesinin çabalarına rağmen kurtarılamayınca itfaiye devreye girdi.

Osmaniye'de oyun oynarken kafası pencerenin demir parmaklığına sıkışan çocuk, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Olay, Osmaniye'nin Kadirli ilçesi Şehit Orhan Gök Mahallesi'nde bulunan bir evin birinci katında meydana geldi. Oyun oynayan ismi öğrenilmeyen çocuk, başını pencerenin önünde bulunan demir parmaklığa soktu. Çocuklarının kafasını çıkartamadığını gören ailesi de başarılı olamayınca durumu yetkililere bildirdi. Bölgeye Kadirli Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri demir parmaklığı genişleterek küçük çocuğu çıkardı.

Osmaniye korku dolu anlar: Çocuk parmaklıklara sıkıştı

Osmaniye korku dolu anlar: Çocuk parmaklıklara sıkıştı

Osmaniye korku dolu anlar: Çocuk parmaklıklara sıkıştı

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