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Osmaniye ormanları 2 gündür yanıyor

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde dün öğle saatlerinde çıkan orman yangını ikinci gününde de devam ediyor. Arazinin sarp olmasından dolayı karadan ekiplerin bölgeye ulaşma çalışmaları sürerken, yangına havadan müdahale edilmesi bekleniyor.

Haber Giriş: 24 Ekim 2022 Pazartesi - 10:28
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Osmaniye ormanları 2 gündür yanıyor

Osmaniye ormanları 2 gündür yanıyor
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İHA'nın haberine göre, Düziçi'nin Düldül Dağı eteğinde dün öğle saatlerinde ormanlık alana yıldırım isabet etmesi sonucu yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların yükselen dumanları fark edip haber vermesi üzerine bölgeye Düziçi Orman İşletme Şefliğine bağlı arazözler ve ekipler sevk edildi. 

Ekiplerin, sarp arazi yapısı nedeniyle karadan ulaşmakta güçlük çektiği alevlere dün akşam saatlerine kadar havadan 2 helikopter müdahale etti. Dün havanın kararması üzerine müdahalenin ara verildiği yangın bugün de etkisini sürdürürken, yangına havadan müdahale edilmesi bekleniyor.

Öte yandan, yangının sarp arazide olması müdahaleyi zorlaştırırken, ekiplerin karadan bölgeye ulaşma çalışmaları sürüyor.

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