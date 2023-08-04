OSMANİYE TAPU MÜDÜRLÜĞÜ

Yayın Tarihi: 04 Ağustos 2023 / 00:01

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(Mirasçılar adına paylı mülkiyet intikal işlemi )

ISSIZCA Mah. 113 ada 3 parseldeki taşınmazın tamamı/hissesi EMİNE HAPHAP (SN:28747498) adına,DERVİŞİYE Mah. 140 ada 4 parseldeki taşınmazın tamamı/hissesi EMİNE HAPHAP (SN:188362310) adına, DERVİŞİYE Mah. 140 ada 12 parseldeki taşınmazın tamamı/hissesi EMİNE HAPHAP (SN:188362310) adına, DERVİŞİYE Mah. 140 ada 37 parseldeki taşınmazın tamamı/hissesi EMİNE HAPHAP (SN:188362310) adına, DERVİŞİYE Mah. 140 ada 38 parseldeki taşınmazın tamamı/hissesi EMİNE HAPHAP (SN:188362310) adına ve DERVİŞİYE Mah. 140 ada 39 parseldeki taşınmazın tamamı/hissesi EMİNE HAPHAP (SN:188362310) adına kayıtlı iken; OSMANİYE 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ’nden alınan 01/09/2022 tarih ve 2022/1137 Esas ve 2022/1069 Karar sayılı veraset ilamına istinaden mirasçılarından Mehmet Ali HAPHAP’a OSMANİYE 1. NOTERLİĞİ' nden verilen 26/08/2022 tarihli ve 5641 sayılı vekalet belgesine istinaden mirasçı vekili FARUK KARATEKİN 5831 Sayılı kanunun 8. Maddesi gereğince Kadastro Kanununda eklenen EK 3. Maddesine istinaden intikal ve miras ortaklığından doğan elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete çevrilmesi talebinde bulunulmuştur.

Bu nedenle mirasçılardan Hüseyin Kızı Züleyha KÜÇÜK için anılan kanun hükmüne göre mirasçılar adına paylı mülkiyetle intikal işleminin devamına yönelik bir itirazınız varsa bu itirazınızın veya paylaşma davası açılmış ise, dava açılmış ise dava açıldığı hususunu bu ilanın tebliğinden itibaren (15 günlük süre içerisinde) Osmaniye Tapu Müdürlüğü’ne bildirilmesi gerekmektedir. Postada (v.s.) olabilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

Herhangi bir itirazınız olmazsa veya paylaşma davasının açıldığı bildirilmezse, iş bu taşınmaz üzerindeki elbirliği mülkiyetin paylı mülkiyete dönüştürülerek, hissedarlık esaslarına göre mirasçılar adına tapu kütüğüne tescil edilecektir.

Bilgilerinize tebliğ edilir.

