Osmaniye'de 15 köy evi depremzedelere teslim edildi

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yapımı tamamlanan 15 köy evi, törenle depremzedelere teslim edildi.

Osmaniye'de yapımı tamamlanan 15 köy evi depremzedelere teslim edildi. Vali Erdinç Yılmaz, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenenler için TOKİ tarafından Cığcık köyünde yaptırılan 15 köy konutu için düzenlenen anahtar teslim törenine katıldı.

Törende konuşan Yılmaz, depremzede vatandaşların yeni evlerinde huzur ve sağlık içinde oturmalarını temenni ederek, "Bugün Kadirli ilçemizin Cığcık köyünde 15 köy deprem konutumuzun anahtar teslimini gerçekleştirdik. Konutlarımız 145 metrekare, 3+1 ve 19 ton demir kullanılarak yapıldılar. Gerçekten çok sağlam ve ömürlük konutlar. Kıymetli hemşehrilerimizin sağlık ve mutluluk içinde oturmalarını diliyoruz." ifadesini kullandı.

Konuşmasının ardından Yılmaz, hak sahiplerine köy evlerinin anahtarlarını teslim etti.

