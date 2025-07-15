Osmaniye’de 15 Temmuz şehitleri anıldı

Osmaniye şehitliğindeki törene Vali Erdinç Yılmaz, Osmaniye Milletvekili Seydi Gülsoy, 12'nci Komando Tugay Komutanı ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ahmet Burak Yürüten, Belediye Başkanı İbrahim Çenet, Cumhuriyet Başsavcısı Uygur Kaan Arısoy, kamu kurum ve kuruluşları il müdürleri, sivil toplum kuruluşları ve siyasi parti temsilcileri, şehit aileleri, gaziler ve aileleri katıldı.

Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam eden törende, İl Müftüsü Ali Çakmak tarafından şehitler için dua yapıldı. Şehit Mehmet Karacatilki'nin annesi Nuriye Karacatilki, babası Hamza Karacatilki, eşi Halime Karacatilki ve çocukları da mezarı başında dua ederek Kur'an okudu.