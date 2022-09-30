32 öğrenci hastanelik oldu 

İHA'nın haberine göre, Kadirli Şehit Halis Şişman Mahallesi'nde bulunan Osman Gazi Lisesi kız öğrenci yurdunda, kusma, mide bulantısı ve karın ağrısı şikayeti olan öğrenciler durumu öğretmenlerine iletti.

İhbar üzerine kız yurduna çok sayıda ambulans sevk edildi. Kusma, mide bulantısı ve karın ağrısı şikayeti olan toplam 32 öğrenci Kadirli Devlet Hastanesi ve ilçede bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan öğrencilerin genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.