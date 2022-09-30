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32 öğrenci hastanelik oldu 

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde kız yurdunda kalan 32 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesi ile hastaneye kaldırıldı.

Haber Giriş: 30 Eylül 2022 Cuma - 07:53
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Osmaniye'de 32 öğrenci hastanelik oldu 

32 öğrenci hastanelik oldu 
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İHA'nın haberine göre, Kadirli Şehit Halis Şişman Mahallesi'nde bulunan Osman Gazi Lisesi kız öğrenci yurdunda, kusma, mide bulantısı ve karın ağrısı şikayeti olan öğrenciler durumu öğretmenlerine iletti. 

İhbar üzerine kız yurduna çok sayıda ambulans sevk edildi. Kusma, mide bulantısı ve karın ağrısı şikayeti olan toplam 32 öğrenci Kadirli Devlet Hastanesi ve ilçede bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan öğrencilerin genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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