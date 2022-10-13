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Osmaniye’de 3.9 büyüklüğünde deprem

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Haber Giriş: 13 Ekim 2022 Perşembe - 04:46
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Osmaniye’de 3.9 büyüklüğünde deprem

Osmaniye’de 3.9 büyüklüğünde deprem
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 02.04'te merkez üssü Kadirli ilçesi olan 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kısa süreli paniğe neden olan deprem yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldi.

Sarsıntı, Kadirli'nin yanı sıra il merkezi ile çevre ilçelerden de hissedildi.

İlk belirlemelere göre deprem kısa süreli paniğe neden olurken herhangi bir olumsuzluğa yol açmadı. (İHA)


 

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