Osmaniye’de 3.9 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 02.04'te merkez üssü Kadirli ilçesi olan 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kısa süreli paniğe neden olan deprem yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldi.

Sarsıntı, Kadirli'nin yanı sıra il merkezi ile çevre ilçelerden de hissedildi.

İlk belirlemelere göre deprem kısa süreli paniğe neden olurken herhangi bir olumsuzluğa yol açmadı. (İHA)



