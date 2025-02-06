Osmaniye’de 6 Şubat depremlerinin ikinci yılında anma töreni düzenlendi

Osmaniye’de kapalı semt pazarı alanında 6 şubat depremlerinin ikinci yılında anma programı düzenlendi. Programa Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Osmaniye Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, CHP Genel Başkan Yardımcıları Suat Öçağdaş ve İlhan Uzgel, CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Osmaniye Milletvekili Asu Kaya, sivil toplum kuruluşları, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Depremde hayatını kaybeden şehitler için saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan programda konuşan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, şunları söyledi:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın taziye dileklerini, başsağlığı dileklerini bir kez daha sizlere iletmek üzere huzurlarınızdayım. Bu felaketleri tekrar yaşamamak için elimizden gelen her türlü tedbiri alacağız. Allah bu milleti bir arada tutan millet olmamızı sağlayan bu değerlerin aramızdan kalkmasını nasip etmesin. 6 Şubat’ı hepimiz bugün gibi hatırlıyoruz ve o gün çok şükür şöyle bir tablo gördük. En küçük çocuklarımızdan 7-70’e herkesin karınca kararınca gücü yettiğince bu sürecin içerisine nasıl katkı verebilirim diye bir telaş içerisinde nasıl bir arada bir millet olarak dünyaya örnek olunması gerektiğini hep beraber gösterdik. Bu şuur bu bilinç inşallah ilahi nihayet devam eder. Felaket sonrasında yine aynı şekilde acıları hafifletecek tedbirleri hep beraber almak için çaba sarf ettik. Sarf etmeyi de devam ediyoruz. Biraz önce valimiz açıkladı, sadece Osmaniye için değil 11 ilin tamamından Sayın Cumhurbaşkanımızdan başlayıp en ücra köşedeki kamu görevlisine kadar bütün kamu görevleri üstüne düşen vazifesini yerine getirip bu acıları hem hafifletecek hem de bir daha yaşanması engelleyecek tedbirleri almaya çaba gösteriyoruz. Bu anlamda Cumhurbaşkanlığı kabinesinin bütün toplantılarında bütün bakanlarımızdan önce ben yaklaşık bir buçuk yıldır oradayım. Bir buçuk yıl boyunca her toplantı öncesinde Sayın Cumhurbaşkanımız her arkadaşımızdan, her Bakan arkadaşımızdan deprem bölgesiyle ilgili durum raporunu alıyor. Hatta birçok yıl da birçok projeyi doğrudan takip ediyor. Ne aşamada, ne noktada, ne zaman bitiyor şeklinde. Dediğim gibi acıları unutmamız mümkün değil. Ama hafifletmek için üstümüze ne düşerse yapmaya çaba sarf ediyoruz. Allah bizlere böyle felaketleri tekrar yaşatmasın. Allah hepimize sabır nasip etsin, kalplerimize inşirah nasip etsin. Ben hepinize tekrar başsağlığı diliyorum. Hepinize saygılar sunuyorum ve ölülerimizin ruhuna birer Fatiha okumaya davet ediyorum."

Milli Eğitim Bkanı Yusuf Tekin’in konuşmalarını ardından Müzik Öğretmeni Ceylan Akkulu Kahramanmaraş ağıdını seslendirdi. Depremde yakınlarını kaybedenler gözyaşını tutamadı. Program depremde hayatını kaybedenler anısına karanfil bırakılmasının ardından sona erdi.