Osmaniye'de 65 bina yakıldı 

İHA'nın haberine göre, sabaha karşı yaşanan depremle alakalı Osmaniye Valisi Yılmaz açıklama yaptı.

Yılmaz yaptığı açıklamada, çok büyük bir deprem yaşandığını belirterek, “Deprem üssü Kahramanmaraş Pazarcık ilçesi 7.4 büyüklüğünde, Osmaniye’mizde şu ana kadar tespit edilen merkezde 49 bina var yıkılan. Düziçi'nde 7, Bahçe'de 7 ve Hasanbeyli ilçesinde 1 olmak üzere 65 bina yıkıldı. Bütün ekiplerimiz, devletin bütün kurumları alanda müdahale ediyoruz” dedi.

Bu arada, Esenevler Mahallesi'nde 11 katlı bir bina da yıkıldı. Binada arama-kurtarma çalışmalarına AFAD'ın yanı sıra askerler de katıldı.