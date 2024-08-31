Osmaniye’de 6,5 kilogram uyuşturucu ele geçirildi, 2 kişi tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, plakası belirtilmeyen bir otomobili durdurarak arama yaptı.

Narkotik köpeğiyle yapılan detaylı incelemede, otomobilin bagajında bulunan bir valizde 6 kilo 500 gram skunk (genetiği değiştirilmiş esrar) bulundu. Araçtaki B.A. ve H.B. isimli şüpheliler gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Olay, Osmaniye’de uyuşturucu ile mücadelede önemli bir başarı olarak değerlendirildi.