﻿ Traktör devrildi! Altında kalan çiftçi can verdi

Kaza, saat 16.00 sıralarında, Kırmacılı köyü Dereobası Mahallesi Karakaya mevkisinde meydana geldi. Tarlasında çalışan Abdulkadir Tülücü'nün kullandığı traktör, engebeli arazide kontrolden çıkıp, şarampole devrildi. Ters dönen traktörünün altında kalan Tülücü'yü görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin kontrolünde, Tülücü'nün yaşamını yitirdiği belirlendi. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Tülücü'nün cansız bedeni, Osmaniye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.
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