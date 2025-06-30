Osmaniye’de arazöz ile otomobil çarpıştı: 1 kişi öldü

Kaynak: İHA
Osmaniye’de arazöz ile otomobil çarpıştı: 1 kişi öldü

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde arazöz ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında otomobil şoförü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre kaza ilçeye bağlı Cengiz Topel mahallesi Cığcık köyü yolu üzerinde meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen yangın söndürme arazözü ile Ali Paşaoğlu (73) idaresindeki 80 KA 448 plakalı otomobil çarpıştı.

Kaza sonrası araç içerisinde sıkışan ve ağır yaralanan , sürücü, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sıkıştığı yerden çıkarılarak kaza yerinde hazır olan sağlık ekiplerine teslim edildi.

Ağır yaralı olarak önce Kadirli Devlet Hastanesine , ardından da hayati tehlike kaydıyla Adana Şehir hastanesine sevk edilen araç sürücüsü Ali Paşaoğlu yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.

Osmaniye’de arazöz ile otomobil çarpıştı: 1 kişi öldü

Osmaniye’de arazöz ile otomobil çarpıştı: 1 kişi öldü

Son Haberler
Kocaeli'de geri dönüşüm tesisindeki yangın söndürüldü
Kocaeli'de geri dönüşüm tesisindeki yangın söndürüldü
Tapu sahiplerine hayati uyarı. Herkesi ilgilendiriyor. Kafanızı sonradan duvarlara vurmayın
Tapu sahiplerine hayati uyarı. Herkesi ilgilendiriyor. Kafanızı sonradan duvarlara vurmayın
Beşiktaş tarihinin en pahalı transferi! İşte alacağı ücret
Beşiktaş tarihinin en pahalı transferi! İşte alacağı ücret
Nihal Candan'ın acılı babası ilk kez konuştu: "Çocuklarım şöhret dünyasına girince sapıttı”
Nihal Candan'ın acılı babası ilk kez konuştu: "Çocuklarım şöhret dünyasına girince sapıttı”
Kara yolları için önemli duyuru: İşte kapatılan yollar ve trafik akış durumu (30 Haziran 2025)
Kara yolları için önemli duyuru: İşte kapatılan yollar ve trafik akış durumu (30 Haziran 2025)