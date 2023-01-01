﻿Osmaniye'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin 5 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alındı.
Akçakoyunlu köyü Hamus Çayı yakınlarında ormanlık alanda yangın çıktığını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
5 arazöz ve 4 su tankeri ile müdahale edilen yangın, 5 saat süren çalışma sonucu kontrol altına alındı.
Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor. (AA)
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.