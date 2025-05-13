Osmaniye’de dehşet! Annesini dövüp, boğdu! 21 yaşında katil oldu...

Düzenleme: Kaynak: İHA
Osmaniye’de dehşet! Annesini dövüp, boğdu! 21 yaşında katil oldu...

Osmaniye’de korkunç cinayette, Suriye uyruklu 21 yaşındaki Ali M., tartıştığı annesi Nura Zemzem’i dövdükten sonra boğarak öldürdü.

Yunus Emre Mahallesi’nde sabah saatlerinde Suriye uyruklu Ali M. (21), annesi Nura Zemzem (40) ile bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Tartışmanın büyümesiyle Ali M., annesini dövüp boğarak öldürdü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Şüpheli Ali M. gözaltına alınırken, Nura Zemzem’in cansız bedeni otopsi için Osmaniye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

annesini-dovup-bogdu-710288-210203.jpg

Merzifon’da kan donduran cinayet! Annesini bıçaklayarak öldürdü: Böyle evlat düşman başınaMerzifon’da kan donduran cinayet! Annesini bıçaklayarak öldürdü: Böyle evlat düşman başına

Merzifon'da korkunç cinayet! Kavga ettiği annesini defalarca bıçakladıMerzifon'da korkunç cinayet! Kavga ettiği annesini defalarca bıçakladı

Son Haberler
İstanbul Tea Fest, 100 binden fazla ziyaretçi, 40’tan fazla markayı Galataport’ta ağırlayacak
İstanbul Tea Fest, 100 binden fazla ziyaretçi, 40’tan fazla markayı Galataport’ta ağırlayacak
BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş'a hapis istemi!
BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş'a hapis istemi!
PKK'dan sonra AKP'li isim de Lozan'ı hedef aldı!
PKK'dan sonra AKP'li isim de Lozan'ı hedef aldı!
Silivri açıklarında deprem (13 Mayıs 2025)
Silivri açıklarında deprem (13 Mayıs 2025)
Romulo’dan 4 büyüklere kötü haber: Avrupa devleri peşinde
Romulo’dan 4 büyüklere kötü haber: Avrupa devleri peşinde