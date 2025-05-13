Osmaniye’de dehşet! Annesini dövüp, boğdu! 21 yaşında katil oldu...

Yunus Emre Mahallesi’nde sabah saatlerinde Suriye uyruklu Ali M. (21), annesi Nura Zemzem (40) ile bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Tartışmanın büyümesiyle Ali M., annesini dövüp boğarak öldürdü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Şüpheli Ali M. gözaltına alınırken, Nura Zemzem’in cansız bedeni otopsi için Osmaniye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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