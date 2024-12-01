Osmaniye’de durdurulan tırdan 26 kilo 650 gram uyuşturucu çıktı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Osmaniye’de durdurulan tırdan 26 kilo 650 gram uyuşturucu çıktı

Osmaniye'de uygulama noktasında durdurulan tırda 26 kilo 650 gram skunk maddesi ele geçirildi.

Osmaniye'de uygulama noktasında durdurulan tırda 26 kilo 650 gram skunk maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları çerçevesinde seyir halinde olan tırı uygulama noktasında durdurdu. Hassas burunlu narkotik köpeği pars ile tırda yapılan aramada tırın kupa kısmında, üst döşemesi içerisinde gizlenmiş 26 kilo 650 gram skunk maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan şoför Salih A. hakkında "uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan işlem yapıldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Salih A., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Osmaniye’de durdurulan tırdan 26 kilo 650 gram uyuşturucu çıktı

Osmaniye’de durdurulan tırdan 26 kilo 650 gram uyuşturucu çıktı

Osmaniye’de durdurulan tırdan 26 kilo 650 gram uyuşturucu çıktı

Osmaniye’de durdurulan tırdan 26 kilo 650 gram uyuşturucu çıktı

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Osmaniye’de durdurulan tırdan 26 kilo 650 gram uyuşturucu çıktı
Osmaniye’de durdurulan tırdan 26 kilo 650 gram uyuşturucu çıktı