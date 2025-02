Osmaniye’de esnaftan rezerv alan tepkisi

Osmaniye çarşısında esnafın rezerv alan mağduriyeti devam ediyor. Esnaf kendilerine bilgi dahi verilmeden belediye ekiplerinin kazı çalışmalarına başladığını belirtti. CHP Osmaniye Milletvekili Asu Kaya ise esnafla bir araya gelerek sorunlarını dinledi.

"SAYIN BAKANI BİLE NASIL EZİP GEÇEBİLİYORLAR?"

Esnaf Şeref Aşlamacı şunları söyledi:

"Bu yerimize devlet ihtiyaç duyuyorsa feda olsun ama haricinde öyle bir şey yoksa yerleri nasıl rezerv alan dışında tutuyorsanız ki burada 5-6 binayı rezerv alan dışında tutuyorlar. Nasıl yapıyorlar bilmiyorum ama bende dedim ki "beni de rezerv alan dışında tutun'. Ben sana engel değilim ki. Alan çok büyük bir alan. 33 dönümlük bir araziden bahsediyosunuz. "Beni de dışarıda tut" diyorum "olmaz" diyorlar. Ben kendim yapayım diyorum "olmaz" diyorlar. Ne yapıyonsunuz planınız projeniz nedir bana da söyleyin bende değerlendireyim diyorum bilmiyorum diyorlar. Madem öyle bilmediğin yerde iş makinaları neden çalışıyor. Burası benim kendi üzerime tapulu yıllardır vergisini ödediğim yerim. Benim burada 43 senelik emeğim var. Yani kardeşim ben senin yerini alıyorum, şunu yapıyorum demez mi. Bunlar Sayın Bakanımızın sözlerini de ezip geçiyorlar. Sayın Bakan’ın ifadesi "burada gönül rızası olmayanın yerine dokunulmayacak" diye ifadesi var. Osmaniyeli ne derse o olacak dediler. Sayın Bakanı bile nasıl ezip geçebiliyorlar.

Osmaniyeli bu duruma itiraz ediyor. Osmaniyeli mağdur, Osmaniyeli sahipsiz. Bir Allah’ın kulu demez mi burası senin tapulu malın. Ben çeviriyorum. Başka bir yerde başkasının yerini çevirebilir misiniz? Burası üzüm bağımı ya, burası fıstık tarlası mı? Sayın Bakan geldi Osmaniyeli görmedi ki. Geldi gitti kimseyi görmedi ki. Esenevler Mahallesinde bir rezerv alan var. Orada bazı yerler rezerv alan dışında kaldı. Şuan o insanlarda ne yapacaklarını bilmiyorlar. Bizim burası konut alanı değil ki beni niye alıyorsun. Burası iş yeri, ticarethane burası. Burası bizim ekmek kapısı. Gidin Esenevler Mahallesi’nde insanlar mağdur. Gidin onların yerlerini alın. Ben burada para olarak istemiyorum. Buranın manevi değeri var. Burada benim 43 yıllık emeğim var. Benim dükkanım vardı. "Bana peki kaç metrekare dükkan vereceksin" diyorum cevap vermiyorlar. Bu bölge her şeyiyle bana ait.

"PROJE YOKSA NEYİN TEMELİ EŞİLİYOR?"

Esnaf Ahmet Aşlamacı ise şu ifadelere yer verdi:

"Burası 50 yıldan bu yana bize ait. Şu an şurada kepçenin olduğu yerde benim 600 metrekare yerim vardı market. Buralar 50 yıldan bu yana aile yerimiz. Şu an kendi yerime girdiğimde temel açılıyor. İki tane kepçeci var ve muhatabım yok. Karşımızda da belediye var. Belediyeye gidiyorum "Çevre Şehirciliğe gidin" diyorlar. Çevre Şehirciliğe gidiyorum "belediyeye git" diyorlar. Buraya geliyorum buradaki çalışanlara soruyorum burayı kim yapıyor diyorum bilgimiz yok diyorlar. Sadece dışarıdan gördüğümüz resimlere bakıyoruz. Deprem olduğundan bu yana sadece evlerimiz değil ailemiz de dağıldı. Böyle giderse şimdi ben bir Osmaniyeli olarak kendi iş yerimi kuramazsam kendi yerimi yapamazsam ne olacağını bilmezsem, şu ortamda da iş yok güç yok, enflasyon hortlamış. Şu an bana bir yol gösteren yok. Sorularımın cevabını alacağım bir yerde yok. Benim sıkıntım bu. Proje yok diyorlar. Proje yoksa neyin temeli eşiliyor. Daha proje onay aşamasında diyorlar bize ama şu an bildiğin burada temel eşiliyor. Sesimizin duyurulmasını istiyorum."

"OSMANİYE’NİN TÜM TİCARETİ BU ALANDA"

Asu Kaya ise şunları söyledi:

"Şimdi Osmaniye’nin çarşısı zaten küçücük bir yer. Osmaniye’nin tüm ticareti bu alanda. Deminden beri ifade ettiğiniz bu 33 dönümde. Yani bütün Osmaniye’nin ticaretinin kalbi burada atıyor fakat Osmaniye’nin bu ticaret merkezinde maalesef bizim esnafımızın, tüccarımızın ticaretle uğraşan küçük büyük tüm esnaflarımız şu anda bir belirsizlik endişesi içerisinde. Burada bir uygulama var rezerv alan uygulaması. Burada şu an iş makinaları çalışıyor ama bu yurttaşlar bu esnaflar başlarına ne geleceğini bilmiyorlar. Bundan 15 gün önce Osmaniye’yi ziyaret edip gülümseyerek ayrılan bir çok rakam telaffuz eden ama gerçekliğin aslında öyle olmadığı Sayın Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı’na sesleniyorum; siz Osmaniye’deki mağdurların sesini duymadınız, duyurmadılar. Burada bir rezerv alan mağduriyeti var. Burada bir yerinde dönüşüm mağduriyeti var. Burada depremzedeler mağdur. Buradaki belirsizliği derhal ortadan kaldırın yurttaşı aydınlatın. Yurttaşı bilgilendirin."