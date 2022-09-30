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  • Osmaniye'de feci kaza. Devrilen otomobilde aynı aileden 1 kişi öldü 6 kişi yaralandı

Osmaniye'de feci kaza. Devrilen otomobilde aynı aileden 1 kişi öldü 6 kişi yaralandı

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu aynı aileden 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Haber Giriş: 30 Eylül 2022 Cuma - 21:54
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Osmaniye'de feci kaza. Devrilen otomobilde aynı aileden 1 kişi öldü 6 kişi yaralandı

Osmaniye'de feci kaza. Devrilen otomobilde aynı aileden 1 kişi öldü 6 kişi yaralandı
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Hacı Hüseyin Torun'un (38) idaresindeki 80 FH 202 plakalı otomobil, Yeşildere Mahallesi Ağalar mevkisinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarına devrildi.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü Hacı Hüseyin ile otomobilde bulunan, Döndü (33), Ramazan (13), Erhan (11), Gülay (9), Duygu Zeynep (6) ve bebek Ali Can Torun ambulanslarla Düziçi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan Ramazan Torun, hastanede yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. (AA)

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