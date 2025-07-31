Osmaniye’de feci kaza! İki otomobil çarpıştı yaralılar var

Kaza, Düziçi ilçesi Yarbaşı Beldesi Karaçarlı Mahallesi otoban çıkışında meydana geldi. Sürücüleri ve plakaları henüz öğrenilmeyen iki otomobilin karıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 2 kişi, Düziçi Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri tarafından araçlardan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili araştırma başlatıldı.