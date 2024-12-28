Osmaniye'de fırın yangını

İlçedeki Karşıyaka Mahallesi Refik Cesur Bulvarı üzerinde bulunan fırında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın, saat 20.30 sıralarında başladı. Çevredekiler, yoğun dumanı fark ederek durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek kısa sürede kontrol altına aldı. Yangında herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, fırında hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.