Osmaniye'de fırın yangını

Kaynak: DHA
Osmaniye'de fırın yangını

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde bir fırında çıkan yangın, maddi hasara yol açtı. Olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Yangın, saat 20.30 sıralarında Düziçi ilçesinin Karşıyaka Mahallesi Refik Cesur Bulvarı üzerinde bulunan bir fırında meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, çevredekiler tarafından fark edildi. Yoğun dumanın yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi.

İTFAİYE EKİPLERİ KISA SÜREDE MÜDAHALE ETTİ

İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangına hızla müdahale ederek kısa süre içinde kontrol altına aldı. Yangında herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, fırında maddi hasar meydana geldi.

YANGININ ÇIKIŞ NEDENİ İNCELENİYOR

Yangının çıkış nedeni ile ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

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