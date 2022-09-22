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Osmaniye'de fırtına ve sağanak nedeniyle ev iş yeri ve alt geçitleri su bastı

Osmaniye'de başlayan fırtına ve sağanak nedeniyle ev ve iş yerlerini su bastı, suyla dolan cadde ile sokaklar nedeniyle birçok araç mahsur kaldı.

Haber Giriş: 22 Eylül 2022 Perşembe - 10:02
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Osmaniye'de fırtına ve sağanak nedeniyle ev iş yeri ve alt geçitleri su bastı

Osmaniye'de fırtına ve sağanak nedeniyle ev iş yeri ve alt geçitleri su bastı
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Gece saatlerinde başlayan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Birçok ev ve iş yerinin zemin ile bodrum katlarını su bastı.

Su birikintilerinin oluştuğu cadde ve sokaklarda sürücüler zor anlar yaşarken, bazı araçlar mahsur kaldı.

Su dolması nedeniyle trafiğe kapatılan Devlet Bahçeli Altgeçidine giren bir minibüs, buradan çıkamadı.

Araçtakiler, olay yerine gelen itfaiye ekiplerince araçtan çıkarılırken, mahsur kalan minibüs halat yardımıyla sudan kurtarıldı.(AA)

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