Osmaniye'de hasat başladı! Kilosu 23 TL olarak açıklandı

Vali Yılmaz, “Yeniköy Köyümüzde bugün ayçiçeği hasadımızı başlattık. Bu yıl il genelinde 88 bin 324 dekarlık alanda ekimi yapılan ayçiçeğinden yaklaşık 30 bin ton rekolte bekliyoruz. Osmaniye olarak ayçiçeği üretiminde Türkiye sıralamasında 18’inci sıradayız. Cebelibereket’in verimli topraklarında üretimimiz her geçen yıl artıyor. Çiftçilerimize hayırlı ve bereketli bir hasat diliyorum,” ifadelerini kullandı.

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AYÇİÇEĞİ, BUĞDAY VE MISIRA ALTERNATİF OLDU

Osmaniye’de ayçiçeği üretimi son yıllarda kuru tarım alanlarında buğdaya, sulu alanlarda ise mısıra alternatif olarak ön plana çıkıyor. Ayçiçeği, özellikle sulama suyu kısıtlı olan bölgelerde düşük girdi maliyetleri nedeniyle çiftçiler için tercih edilen bir ürün hâline geldi.

Çiftçi Müslüm Kahraman da bu yıl 30 dönümlük tarlasına ilk kez ayçiçeği ektiğini belirterek, “Verim çok iyi. LG5485 tohumundan oldukça memnunuz. Su sorunu nedeniyle az sulama gerektiren bir ürün olması ve girdi maliyetlerinin düşük olması nedeniyle ayçiçeğini tercih ettik. İnşallah verim yüksek olur, başka çiftçiler de bu ürünü değerlendirmeye başlar,” dedi.

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FİYATTA ARTIŞ DİKKAT ÇEKTİ

2025 yılı için açıklanan 23 TL’lik kilo fiyatının, geçen yılki 15 TL’lik fiyata göre önemli bir artış gösterdiği belirtilirken, üreticiler bu artışın memnuniyet verici olduğunu dile getiriyor. Uzmanlara göre fiyatlardaki bu artış, hem üretim alanlarını genişletecek hem de ayçiçeğine olan ilgiyi artıracak.

Tarım yetkilileri, ayçiçeği üretiminde sürdürülebilirliğin sağlanması için münavebeli ekim sistemlerinin yaygınlaştırılmasına ve su tasarrufuna dikkat çekti.