Osmaniye'de iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı

Kadirli-Osmaniye karayolu üzeri Vayvaylı köyü civarında trafik kazası meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, aynı istikamete seyir halinde olan ve sürücüleri henüz belirlenemeyen iki otomobil çarpışırken, otomobillerden biri hurdaya döndü.

Kaza sonrası olay yerine sağlık itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edilirken, her iki otomobilde bulunan kişiler itfaiyenin yardımıyla sıkıştıkları yerden çıkarıldılar.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde kazaya karışan otomobilde bulunan Mehmet Işıklar ve Serkan Kaya'nın kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kazada, Furkan ve Kevser Gök yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Kadirli Devlet Hastanesine kaldırılıp tedavi altına alındı.

Yaşamını yitirenlerin cenazesi yapılan inceleme sonrası morga kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.