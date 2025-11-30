Osmaniye’de İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 18 Kasım’da Ahmet Yesevi Mahallesi’nde park halindeki bir kamyonete molotofkokteyli ile saldırı düzenlenmesi üzerine çalışma başlattı.

165 SAATLİK GÖRÜNTÜ İZLENDİ

Olay yerinin çevresindeki ve kent genelindeki güvenlik kameralarını tek tek inceleyen ekipler, 47 farklı kameradan elde edilen toplam 165 saatlik görüntüyü analiz etti. Yapılan incelemelerde, şüphelilerin bir akaryakıt istasyonundan bidonla benzin aldıkları, ardından molotofkokteyli hazırlayarak park halindeki kamyonete attıkları anlaşıldı. Kimlikleri belirlenen A.A.K. ve E.C. düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

TUTUKLANDILAR

Emniyetteki işlemleri tamamlanan iki zanlı, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.