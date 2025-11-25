Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde koyunları kaybolan Turan Tekin’in yardım talebi üzerine harekete geçen Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, dron yardımıyla kısa sürede kayıp sürüye ulaştı.

Edinilen bilgiye göre, Düziçi Orman İşletme Müdürlüğü Bahçe Orman İşletme Şefliği’ne başvuran Turan Tekin, 15 koyunun kaybolduğunu belirterek ekiplerden yardım istedi.

Bunun üzerine bölgeye yönlendirilen ekipler, arazinin geniş ve engebeli olması nedeniyle dron destekli arama çalışması başlattı. Havadan yapılan taramada kayıp koyunların ormanlık alanda farklı noktalara dağıldığı tespit edildi. Dron görüntülerinin yönlendirmesiyle bölgeye ilerleyen ekipler, 15 koyunu sağ salim bularak topladı.

Koyunlar, tutanakla sahibine teslim edilirken Turan Tekin, hızlı ve özverili çalışmalarından dolayı Orman İşletme ekiplerine teşekkür etti.