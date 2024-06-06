Osmaniye'de kayıp şahsın cansız bedeni dere yatağında bulundu

Kaynak: İHA
Osmaniye'de kayıp şahsın cansız bedeni dere yatağında bulundu

Osmaniye'de 11 Mayıs'tan bu yana kayıp olan 44 yaşındaki Tuncay Özdem'in cansız bedeni, uzun süren arama çalışmalarının ardından dere yatağında bulundu.

Tuncay Özdem'in kaybolması üzerine AFAD, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Arama Kurtarma Birimi (AKUB) ve polis ekipleri tarafından başlatılan arama çalışmaları, Karaçay Deresi üzerinde yoğunlaştı.

Özdem'in en son Karaçay Deresi üzerinde bulunan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yakınlarında görüldüğü bilgisi üzerine yapılan aramalarda, kaybolduğu tarihten 26 gün sonra, Toprakkale ilçesi Türkmen Beldesi'ne bağlı Lalegölü mevkiindeki dere yatağında cansız bedeni bulundu.

Özdem'in cenazesi, yapılan ilk incelemenin ardından otopsi için Ceyhan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Tuncay Özdem'in ablasının, kardeşinden haber alamaması üzerine ATV'de yayınlanan Müge Anlı'nın programına konuk olması ve yardım istemesiyle kamuoyunda gündeme gelmişti.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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