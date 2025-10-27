Osmaniye Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi gerçekleştirilen Osmaniye Yer Fıstığı Festivali, binlerce kişinin katılımıyla tamamlandı.

Osmaniye Fıstığı ile harmanlanmış yüzlerce yemek vatandaşların beğenisine sunulurken konserlerle de vatandaşlar doyasıya eğlendi. Osmaniye Yer Fıstığı Festivali’nin ikinci gününde sahne alan Anadolu Rock Sanatçısı Kıraç, festival alanında kurulan deva sahnede konser verdi. Binlerce kişinin katılımıyla gerçekleşen konserde sahneye "Zaman akıp gider dur demek olmaz" şarkısıyla çıkan Kıraç, muhteşem sahne performansı sergiledi.

VATANDAŞLAR UNUTULMAZ ANLAR YAŞADI

Konserin ilerleyen saatlerinde Ay-Yıldız işlemeli pelerin giyen Kıraç, Kerkük’ün Zindan’ında şarkısıyla da zirve yaptı. Zaman zaman vatandaşların şarkılara eşlik ettiği konserde vatandaşlar unutulmaz bir gece yaşadı. Konserde, Belediye Başkanı İbrahim Çenet eşi Ebru Çenet ile birlikte sevilen sanatçı Kıraç’a Karatepe Kilimi ile takdim etti.

Konser öncesi binlerce vatandaşa seslenen Belediye Başkanı İbrahim Çenet, "Atatürk Caddemizde bir hafta boyunca festivalimizin hazırlıklarına başlamıştık. Şimdi caddelerimiz ışıl ışıl şurada birkaç yüz metre yürüyelim dedik Afyon’dan gelen Kahramanmaraş’tan gelen Adana’dan gelen daha da o kadar çok civar illerden gelen hemşerilerimiz var ki yurt dışlarında dahi gelenler vardı. Şimdi bir de burada soralım Osmaniye bura da mı? Harika. Kadirli burada mı? Düziçi burada mı? Bahçe burada mı? Evet gerçekten Sumbas, Toprakkale, Hasanbeyli’ye varıncaya kadar herkes burada. Osmaniye’mizin güzel insanları burada. Emeği geçen bütün arkadaşlarıma da ben ayrı ayrı teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.