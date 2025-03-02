Osmaniye’de korkutan yangın! İşçiler son anda kurtuldu

Düzenleme: Kaynak: İHA
Osmaniye’de korkutan yangın! İşçiler son anda kurtuldu

Osmaniye’de yapımı devam eden köy evlerinde işçilerin kaldığı evde henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine giden ekipler, yangını söndürdü.

Osmaniye'de yapımı devam eden köy evlerinde işçilerin kaldığı yerde çıkan yangın itfaiyenin zamanında müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, Düziçi ilçesi Bostanlar köyünde depremzede vatandaşlar için yapılan köy evlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde işçilerin kaldığı evde henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine ulaşan Düziçi Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, hızlı müdahaleyle yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmadığı öğrenilirken, evde maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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