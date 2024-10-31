Osmaniye’de orman yangını

Düzenleme: Kaynak: İHA
Osmaniye’de orman yangını

Osmaniye'de ormanlık alanda yangın çıktı. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Osmaniye'de ormanlık alanda yangın çıktı. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

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KIZILÇAM ORMANI ZARAR GÖRDÜ

Edinilen bilgiye göre, Hacıdağ Kırıklı köyü mevkisinde saat 10.45 sıralarında ormanlık alanda yangın çıktı. İhbar üzerine Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri bölgeye sevk edildi. Osmaniye, Adana, Düziçi, Kadirli ve Kozan Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 1 uçak, 1 helikopter, 4 su tankı, 12 arazöz ve 3 yangın ilk müdahale aracının müdahale ettiği yangın kontrol altına alındı. Yangında 70 dönümlük kızılçam ormanı zarar görürken, bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.

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