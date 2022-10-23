Osmaniye'de orman yangını çıktı. Ekipler müdahale etti

Osmaniye'nin Düziçi ilçesine bağlı Yeşildere Köyü Ağlar mevkisinde saat 13.00 sıralarında bilinmeyen nedenle yangın çıktığı ortaya çıktı.

Dumanları fark eden vatandaşların ihbarları üzerine bölgeye çok sayıda yangın söndürme ekibi ve arazözün sevk edildiği belirtildi. Sarp arazide olması nedeniyle ekiplerin karadan müdahale edemediği yangına helikopterlerle havadan müdahale edilmeye başlandı.