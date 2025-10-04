Osmaniye’de otomobil alev topuna döndü

Düzenleme: Kaynak: İHA
Osmaniye’de otomobil alev topuna döndü

Osmaniye'de ışıklı kavşakta bekleyen bir otomobilde yangın çıktı. Alev topuna dönen araç itfaiyenin müdahalesiyle söndürülürken, şans eseri yaralanan olmadı.

Edinilen bilgiye göre, olay, D-400 karayolu Toprakkale-Mustafabeyli Kavşağı'nda meydana geldi. Adana istikametine seyir halinde olan otomobil, trafik ışıklarında durduğu sırada henüz belirlenemeyen bir sebeple yanmaya başladı. Kısa sürede büyüyen yangında sürücü aracı terk ederek canını kurtardı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, alevleri kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Yangın sırasında otomobil kullanılamaz hale gelirken, can kaybı yaşanmaması teselli oldu.

O anlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Osmaniye’de otomobil alev topuna döndü

Osmaniye’de otomobil alev topuna döndü

Son Haberler
Vatandaşa “et” diye bakın ne yedirmişler! Bu kadarı da olmaz…
Vatandaşa “et” diye bakın ne yedirmişler! Bu kadarı da olmaz…
Altay Bayındır, Liverpool'u gözüne kestirdi!
Altay Bayındır, Liverpool'u gözüne kestirdi!
Manisa’da zeytincilere kritik uyarı!
Manisa’da zeytincilere kritik uyarı!
Erdoğan’dan Hamas’ın yanıtı sonrası ilk açıklama: Memnuniyetle karşılıyoruz
Erdoğan’dan Hamas’ın yanıtı sonrası ilk açıklama: Memnuniyetle karşılıyoruz
İslam Memiş, ev ve araç alacaklar için net tarih verdi. "O dönem geldi" diyerek duyurdu
İslam Memiş, ev ve araç alacaklar için net tarih verdi. "O dönem geldi" diyerek duyurdu